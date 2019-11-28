Karaman’da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Karaman'da bir otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kurtderesi köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K. (31) yönetimindeki 70 DP 259 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sulama kanalına düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile Mümine K. (55) ve Rabia K. (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

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