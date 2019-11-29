Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (17) ve E.A. (17) aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Süleyman A. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman A., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Süleyman A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Y.Y. ile E.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
KARAMAN
29 Kasım 2019 Cuma
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