Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Karaman’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (17) ve E.A. (17) aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Süleyman A. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman A., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Süleyman A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Y.Y. ile E.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

KARAMAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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