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Okula giren hırsız, dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıktı Karaman'da girdiği okulda ...

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki okuldan hırsızlık yapan hırsızlık şüphelisi, jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu lokantada yemek yerken yakalandı. Çok sayıda sabıkası olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen zanlı, tutuklanarak cezaevine kondu.

Okula giren hırsız, dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıktı Karaman'da girdiği okulda dışarıdan görünmemek için emekleyerek üst kata çıkan hırsızlık zanlısı, okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde iki okuldan hırsızlık yapan hırsızlık şüphelisi, jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu lokantada yemek yerken yakalandı. Çok sayıda sabıkası olan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen zanlı, tutuklanarak cezaevine kondu.
Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesi ile ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan iki okulda hırsızlık olayının yaşanması jandarma ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, gece saat 23.00 sıralarında Seyran Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi önüne gelen hırsızlık şüphelisi, önce okul etrafında yaya olarak dolaşarak kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra şüpheli, zorlayarak açtığı okulun penceresinden içeriye girdi. Birinci kattaki odaların kapılarının açık olup olmadığını tek tek kontrol eden hırsızlık şüphelisi, bir ara koridorun duvarında asılı olan ve okul müdürü ile öğretmenler odasının nerede olduğun gösteren panodaki yazıyı okudu. Sessizce hareket eden şahıs, dışarıdan fark edilmemek için emekleyerek okulun üst katına çıktı. Bulduğu anahtarlarla açtığı odalardan dizüstü bilgisayarlar ile öğretmenlerin öğrencilerin üzerinde yakalayarak muhafaza altına aldığı cep telefonları ve şarj cihazlarını bir poşete koyarak okuldan ayrıldı.

Polis ve jandarma ortak çalıştı
Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarması Komutanlığı ekipleri yaşanan hırsızlı olaylarını çözebilmek ortak hareket etti. İlk olarak ekipler, hırsızlık zanlısının eşkalini ve bindiği aracı tespit edebilmek için okullar ile okulların çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda okullardan hırsızlık yapan kişinin aynı şahıs olduğu ve kullandığı aracın plakası tespit edildi.

Hırsızlık zanlısı, lokantada yemek yerken yakalandı
Ekipler, plakasını tespit ettikleri aracın kameralardan Kazancı beldesine giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, beldeye giderek, şahsı araştırmaya başladı. Şahsın öğlen yemeği yemek için girdiği lokantada olduğunu öğrenen ekipler, zanlıyı yemek yerken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şahsın sahte kimlik taşıdığı ve asıl isminin Murat D. (33) olduğu tespit edildi. Hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğu da öğrenilen Murat D.’nin cezaevi firarisi olarak da arandığı ortaya çıktı. Şahsın kaldığı evde yapılan aramada ise bir miktar parayla okullardan çaldığı malzemeler ve 10 tane tarihi değeri olduğu düşünülen sikke bulundu.
Ermenek Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Murat D., tutuklanarak Ermenek Cezaevine kondu.

KARAMAN

01 Aralık 2019 Pazar

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