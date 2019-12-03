Ermenek’te engelli öğrencilere madalya

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler arasında balon yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda tün engelli öğrenciler birinci sayılarak madalya verildi.

Güneyyurt Şehit Mehmet Kızılca Ortaokulunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Programda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, “Bizler kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Sadece insanı değil, hayvanları, bitkileri, hatta taşa ve toprağa saygı duyan insanlarız. Engelli olmak bir kusur değildir. Asıl engel, zihinlerde ve kalplerdedir. Sevgi, saygı, umut ve azimle tüm engeller aşılabilir. Gerçek engelli, bu değerleri kaybedenlerdir. Kimsenin insan haklarına, engel olmadığı engelsiz bir hayat ve dünya dileğiyle, sadece bugün değil her gün de hatırlanmanız ve hatırlamaları temennisiyle tüm engellilerimizin gününü tebrik eder sağlık mutluluk ve huzur dolu ömürler dilerim” dedi.

Kutlama programı, öğrencilerin şiirler okuması ve yaptıkları gösterilerle sona erdi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, şube müdürleri, öğretmenler ile veliler ve vatandaşlar katıldı.

KARAMAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:11

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