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Başkan Kalaycı: “Çözüm odaklı çalışıyoruz”

İHA

Karaman Belediyesi rutin çalışmalarının yanı sıra çözüm odaklı çalışmalarda da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Başkan Kalaycı: “Çözüm odaklı çalışıyoruz”

Karaman Belediyesi rutin çalışmalarının yanı sıra çözüm odaklı çalışmalarda da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.
Belediye ekipleri çevreye kötü görüntü veren ve tehlike arz eden yüzden fazla yapıyı yıkarak yeniden düzenliyor. Çalışmalar kapsamında yeniden düzenlenen boş arsalar otopark haline dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Eski itfaiye binasının bulunduğu alan geçmiş dönemlerde yıkılmış ve düzensiz bir şekilde kaderine terk edilmişti. Belediye, bu alanı Kırmahalle Mezarlığına ve Yesevi Camisi’ne gelen vatandaşların otopark olarak kullanması için yeniden düzenledi. Karaman’da bulunan metruk binaların yıkıldığını ve boş arsanın yeniden düzenlendiğini bildiren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Çözüm odaklı belediyecilik kapsamında şehrin farklı bölgelerinde yıkılmak üzere olan eski evleri yıkıyoruz. Yıkılan evlerin boş arazisini yeniden düzenleyerek geçici otopark haline dönüştürüyoruz, bir nebze olsun sokak içlerinde ki araç yoğunluğunu asgariye indirerek rahatlatıyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorununu çözmek ve yarasına merhem olmak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KARAMAN

04 Aralık 2019 Çarşamba

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