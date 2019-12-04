Karaman’da ‘Kariyer planlaması’ konferansı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kariyer Planlaması’ konulu “Bilgiden Bilince Konferansı” Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan gençlerden yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün Bilgiden Bilince Konferansları kapsamında Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerle bir araya gelen eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan, kariyer planlaması üzerine verdiği konferansta deneyimlerini gençlerle paylaştı.

KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda kalan gençlerimiz için eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Gençlerimizde tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe, psikoloji, ilahiyat, madde bağımlılığı, tütünle mücadele, vergi bilinci, sosyal güvenlik ve enerji verimliliği gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğimiz “Bilgiden Bilince Konferansları” kapsamında ise bu gün Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ‘Kariyer Planlaması’ konulu söyleşi ile siz değerli gençlerimizle bir araya geliyor. Özellikle böyle bir konferansın ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen ve davetimizi kırmayarak bu gün bizlerle bir araya gelen Sıtkı Aslanhan’a huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, gençlerin kariyer planlamalarında dikkat edeceği konuları örneklerle dile getirdi. Aslanhan, kimi zaman düşündürdü kimi zamanda güldürerek gençlere hayat dersi verdi. Tembellikten, cep telefonuna düşkünlükten, kötü arkadaş seçiminden, hedefsizlikten söz eden Aslanhan, başarmanın yolunun alın teri olduğunu, alın teri olmayan hiçbir işin başarılı olamayacağını dile getirdi. Aileleri tarafından aşırı korumacı şekilde yetiştirilen çocukların ileriki yıllarda zorluklar yaşadığını kaydeden Aslanhan, anne ve babalar çocuklarını biraz daha özgüveni yüksek şekilde yetiştirmelidir. Aşırı korumacı aileler çocuklarına iyilik yaptıklarını zannederken aslında kötü davranıyor olabilirler. Öte yandan günümüzde çocuklarla ebeveynlerin dili maalesef değişmiştir. Anne ve baba olarak buna dikkat etmeli, çocuğumuzun düşünce ve ruh dünyasını daha iyi anlamaya çalışmalıyız" diye konuştu.

Konferans Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek’in yurtlarda kalan öğrenciler tarafından hazırlanan tabloyu eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan’a takdim etmesi ve Aslanhan'ın kitaplarını imzalaması ile sona erdi. Konferansa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KARAMAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.