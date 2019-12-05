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Karaman’da kaçak ve usulsüz avlanmaya 98 bin 862 lira ceza

İHA

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak ve usulsüz avlanma yaparken yakalanan 24 kişiye 98 bin 862 lira para cezası kesildi.

Karaman’da kaçak ve usulsüz avlanmaya 98 bin 862 lira ceza

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak ve usulsüz avlanma yaparken yakalanan 24 kişiye 98 bin 862 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2130 Kasım 2019 tarihleri arasında Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ve Jandarma ekiplerince yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde Nunu Vadisinde 3 adet Yaban Keçisi avı yapan şahıslara 71 bin 578 lira, il genelinde ise usulsüz av yapan 21 kişiye 27 bin 284 lira olmak üzere toplam 98 bin 862 lira para cezası uygulanarak 6 adet av tüfeğine el konulduğu belirtildi.
Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü av koruma ekiplerince yaban keçisi ve yaban koyunu alanları başta olmak üzere tüm il genelinde yoğun denetimlere bundan sonrada devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, “Özellikle kasım ve aralık ayları yaban keçisi ve yaban koyunlarının üreme (katım) dönemlerinde yapılan avlar hem bu hayvanların popülasyonunun düşmesine, hem de üreme kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımızın desteğiyle birlikte yaban keçisi ve yaban koyununun olduğu bu alanlarda kaçak av yapanlara karşı işbirliği yapan yasal avcılarımız, avcı derneklerimiz, fahri av müfettişlerimiz, köy muhtarlıklarımız ve gözcülerimizin yanında alana kurulan kamera sistemi ile çalışmalar devam etmektedir” denildi.

KARAMAN

05 Aralık 2019 Perşembe

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