KMÜ’de şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenler anısına sergi düzenlendi.

Serginin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şehit öğretmenlerin aileleri, öğretmenler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezerek eserler hakkında sahiplerinden bilgi alan protokol üyeleri, öğrencileri el emeği eserlerinden dolayı tebrik etti.

Sergi, KMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Saygılı ile Tasarımcı ve El Sanatları Eğitmeni Emine Mümine Aydemir'in danışmanlığında KMÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından hazırlandı. Şehit öğretmenlerin fotoğrafları, Atatürk temalı eserler ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan eserlerin yer aldığı karma sergi iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

KARAMAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.