KMÜ öğrencilerine iş sağlığı eğitimi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitim semineri düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğretim Görevlisi Çağlar Yaylalı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cem Akbulak’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan KMÜ Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Şen, iş güvenliğinin hayatımızdaki öneminden bahsederek, “İş yerlerimizde kazalara kader deyip geçmemeliyiz. Kazaları önlemek için tedbirlerimizi almalıyız. İş hayatımızda önce kendi sağlığımıza daha sonra başkalarının sağlığına zarar vermemeyi öğrenmeliyiz. Şimdiden faydalı bir etkinlik olması dileğiyle katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilkokuldan itibaren çocuklara kazandırılmalı”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğretim Görevlisi Çağlar Yaylalı ise “İş sağlığı ve güvenliğinin ilkokuldan başlayarak çocuklara aşılanması gerekiyor. İş güvenliği konusunda sizlere çok görev düşüyor. Sadece kendinize değil, iş arkadaşlarınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. İşçiler ne kadar güvenli bir ortamda çalışırsa o kadar mutlu ve verimli çalışacaktır. İş güvenliğinde birçok hakkımız var ama en önemlisi yaşam hakkıdır. ‘Bize bir şey olmaz’ diyerek hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyoruz.” diyerek iş güvenliğinin yaşantımız için öneminden bahsetti.



“Kazaları önlemek, cezaları ödemekten daha ucuz”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cem Akbulak se risk değerlendirmeleri ve kazaları önlemek için yapılabilecekleri sıralayarak, “İş kazalarını önlemek bizim elimizde. Sadece iş yerinde değil hayatımızın her yerinde iş güvenliğine dikkat etmeliyiz. ‘Yıllardır bu işi yapıyorum, bir şey olmadı, bundan sonra da olmaz’ diyerek ölümü çağırmamalıyız. Kazaları önlemek, cezaları ödemekten daha ucuzdur. Bu yüzden yaptığımız eğitimlerle bunları aşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve plaket takdimi ile sona erdi.

KARAMAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:15

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