Kesilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu 38 yaşındaki orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda kesilen ağaçları istif etmekte olduğu öğrenilen Mehmet Bıçkı’nın (38), üzerine kesilen ağaç devrildi. Mehmet Bıçkı’nın üzerine ağacın düştüğünü gören diğer işçiler hemen durumu sağlık ekibi ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerine ağaç düşen Mehmet Bıçkı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bıçkı’nın cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.