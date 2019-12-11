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Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaza sonrası yaralananları hastaneye taşıyan ambulansa başka bir araç arkadan çarptı. İki kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kaza sonrası yaralananları hastaneye taşıyan ambulansa başka bir araç arkadan çarptı. İki kazada toplam 7 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.B. (62) yönetimindeki 42 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.B. (68), S.B (31) ve 6 aylık E.B isimli bebek yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelerek yaralıları alan ambulansa ise M.S. (55) idaresindeki 70 plakalı otomobil sis nedeniyle fark edemeyerek arkadan çaptı. İkinci kaza sonrası da 70 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. (45) ile ambulanstaki sağlık görevlileri S.P. (23) ve M.D. (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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