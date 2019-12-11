Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu A.B. ve H.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüphelilere ait adreslerde, 201 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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