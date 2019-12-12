Kazancı’da kültür merkezi projesi hayata geçiyor

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde kültür merkezi projesi hayata geçiyor.

Beldenin en büyük hayallerinden olan Kazancı Belediyesi Kültür Merkezi Projesi hayata geçiyor. Kültür Merkezi; konferans salonu, etkinlik ve düğün salonu, etüt merkezi ile kent meydanı şeklinde tasarlanan proje 365 gün yaşayan bir yapı olarak hizmet verecek. İnşaat çalışmalarına başlanan ve inşaat ruhsatını alan projenin 2020 yılında yapılacak olan festivalde açılması planlanıyor.

Beldelerine Kültür Merkezi’nin Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yapılacağını belirten Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Halkımıza böylesine müjdeli bir haber vermemizi sağlayan, bölgemize daha önce de birçok yatırımda bulunan, binlerce kişiye sağladığı istihdam ile ülkemiz ekonomisine değer katan, sosyal sorumluluk anlayışından asla taviz vermeyen kıymetli büyüğümüz Merhum Dr. Hacı Ahmet Keleşoğlu’nu saygıyla anıyor, belediyemizin bu önemli eksiğini gidermek için desteğini esirgemeyen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen’e halkım adına sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.

KARAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.