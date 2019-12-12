Karaman'da ‘Durakta Matematik Projesi’ uygulanıyor

Matematiğin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" Projesi Karaman’da uygulamaya konuldu.

Karamanoğlu Mehmetbey İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Memiş Memiş, Anasınıfı Öğretmeni Raziye Gençer Petek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın katıldığı etkinlikle il merkezindeki duraklara proje kapsamında hazırlanan afişler asıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Raziye Gençer Petek, matematiğin severek öğrenilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Raziye Gençer Petek, “Bugün açılışını yapmış olduğumuz “Durakta Matematik” Projesi bir etwinning projesidir. Proje Osmaniye’de matematik öğretmeni olarak görev yapan Mukaddes Karip tarafından başlatılmıştır” dedi.



“Afişler il merkezindeki 30 otobüs durağına asıldı”

"Öğretmen Mukaddes Karip, çocukların ve gençlerin matematik korkusunu yenmesi ve matematiği sevdirmek amacıyla matematiği karikatürleştirmiştir" diyerek sözlerini sürdüren Gençer Petek, “Öğretmen arkadaşımızın hazırlamış olduğu 30 adet karikatür afişi projeye katılan öğretmenler tarafından Türkiye geneli yaklaşık 150 il merkezi ve ilçede duraklara asılmıştır. Karaman’dan proje ortağı okulumuz da projeye ilişkin afişler hazırladı ve hazırlanan afişler il merkezindeki 30 otobüs durağına asıldı. Ayrıca afişler okulumuzdaki panolarda da sergilendi. Afişlerden etkilenen ilkokul öğrencilerimiz de kendi matematik karikatürlerini çizerek, farkındalık oluşturmuş oldular. Katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Çalışkan’a ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’ya teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Durakta Matematik” projesini uygulayan Karamanoğlu Mehmetbey İlkokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, “Projenin amacı, matematiği daha ilgi çekici hale getirip, ön yargıları kırmak ve öğrencilerin severek eğlenerek matematiği öğrenmelerini sağlamaktır” diye konuştu.



"Matematiğin öğrencilere öğretilmesi noktasında farkındalık oluşturuldu"

“Durakta Matematik” projesinin eğitim camiasında çok beğenildiğinin altını çizen Çalışkan, projenin matematiğin öğrencilere öğretilmesi noktasında farkındalık oluşturduğunu söyledi. Çalışkan, “eTwinning onayı alarak uluslararası bir projeye dönüşen "Durakta Matematik" projesi ülkemizin dört bir tarafında hayata geçti. Proje kapsamında il merkezideki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Böylece matematiği 'fobi' olmaktan çıkarmaya dönük bir adım daha atılmış oluyor. Projeye katkıları sebebiyle Karamanoğlu Mehmetbey okulu çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARAMAN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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