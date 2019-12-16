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Torosların zirvesinde off-road yaptılar

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde offroad tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında offroad heyecanı yaşıyor.

Torosların zirvesinde off-road yaptılar

Karaman’ın Ermenek ilçesinde offroad tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu arazi şartlarında offroad heyecanı yaşıyor.
Ermenek ilçesinde 21 araçlık offroad grubu hafta sonlarını fırsata çevirip etkinliklere devam ediyor. Özellikle kış aylarında daha fazla buluştuklarını belirten ekiptekiler, kar yağmasını dört gözle bekliyor. Zorlu arazi şartlarını daha çok sevdiklerini belirten offroad tutkunları, çamur, kar ve dik yamaçların daha fazla heyecan verici olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce kurulan grupta 1952 model araçların da olması dikkat çekti. Ermenek ilçesinde meydandan başlayan turda, Ermenek Mut yolu üzerinden Evsin köyüne ulaşıldı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekiptekiler, indikleri vadiden çıkarken zorlandı.
Ermenek OffRoad Kulübü Başkanı Mustafa Nusret Aydoğdu, Ermenek’ten çıkarak Evsin köyü üzerinden Mersin’in Mut ilçesi Becidüzü yaylasına kadar yaklaşık 80 kilometre yol geldiklerini anlatarak, "Buradan Damlaçalı ve Tekeçatı üzerinden tekrar Ermenek’e döneceğiz. Bugün yedi araç ile çıktık, kulübümüze kayıtlı 21 aracımız var. İl dışı gezilerimiz oluyor. Gazipaşa, Alanya, Yunt Yaylası, Mut ve Karaman merkeze geçiş yapıyoruz. Çamur olduğu zaman baraj yakınlarına gidiyoruz. Kar olduğu zaman offroad daha fazla yapıyoruz. Ciplerin gidebildiği her yere, zirvelere çıkmaya çalışıyoruz. Offroad tutkunlarını Toros dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek’e bekliyoruz” dedi.

KARAMAN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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