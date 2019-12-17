KMÜ'de sergi ile hak ihlallerine dikkat çekildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından "Kör, Sağır, Dilsiz" temalı kişisel resim sergisi düzenlendi.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksoy’un "Kör, Sağır, Dilsiz" temalı kişisel sergisinin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sergi açılışında konuşma yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Günümüzde başta İslam dünyası ve Doğu Türkistan olmak üzere hak ihlallerine maruz kalan onlarca insan var. Bu serginin, insanlık onurunun gözetilmesi ve zulmün durdurulması adına bir adım olmasını temenni ediyorum" dedi.

KMÜ Sergi Alanında düzenlenen sergide Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksoy’un elinden çıkan yaklaşık otuz eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi Aksoy eserlerinde genelde işkence, özelde ise Ebu Gureyb ve Guantanamo hapishanelerinde yaşanan işkenceleri yansıtmaya çalıştığını ifade etti. Eserlerin bazılarının fotoğraf temelli, bazılarının ise özgün çalışmalar olduğunu dile getiren Aksoy, tuval üzerine akrilik çalışmalar yaptığını söyledi. İnsan Hakları Haftası dolayısıyla bu sergiyi düzenlediklerini dile getiren Aksoy sergi ile yaşanan hak ihlallerine karşı kör, sağır ve dilsiz olan insanlığa mesaj vermeyi hedeflediğini kaydetti.

Sergi, 20 Aralık 2019 tarihine kadar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 09.0017.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

KARAMAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.