Karaman Belediyesi refüj ve kavşaklara lavanta dikti

Karaman Belediyesi yeşillendirme çalışmaları kapsamında refüj ve kavşaklara lavanta dikiyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Ekipler, Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında aydınlatma ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte refüje tıbbi ve hoş kokulu bitkiler arasında yer alan lavanta dikmeye başladı. Daha temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karaman için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Günden güne değişen, büyüyen ve güzelleşen şehrimize yenilikler katmaya devam ediyoruz. Bitkilendirme ve kent estetiği çalışmalarımız kapsamında daha önce aydınlatma ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında 5 bin adet lavanta dikimi gerçekleştiriyoruz. Şehrin her bölgesinde uygulayacağımız bitkilendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Bu şehri yaşanılabilir bir şehir yapmak için çalışacağız” dedi.

KARAMAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:39

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.