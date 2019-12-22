Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Bağlar mevkisindeki bağ yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. (42) yönetimindeki 70 AAB 118 plakalı otomobil ile M.A.G. (40) idaresindeki 70 DU 165 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle, otomobillerde bulunan M.K. (13), V.G.(19) ve Y.A. (70) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman Özel Selçuklu Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KARAMAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:40

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.