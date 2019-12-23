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Öğrencilerin kaldığı binanın bodrumunda çıkan yangın korkuttu

İHA

Karaman'da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Öğrencilerin kaldığı binanın bodrumunda çıkan yangın korkuttu

Karaman’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, Tapduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apart binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı binanın bodrum katında yangın çıktı. Binada insanların mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Apartman boşluğunda oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan 10 kişi odalarında mahsur kaldı. Mahsur kalanlar balkon ve pencerelere çıkarak yangını söndürme çalışmalarını izledi. Yangın kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının bodrum katta bulunan kanepenin tutuşması üzerine çıktığı belirlendi. Yangının sönmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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