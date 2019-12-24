Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

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Karaman’da meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.45 sıralarında KaramanKonya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla attı. Kazada Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mithat Ersin’in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Mithat Ersin'in birliğinden memleketi Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

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AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

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