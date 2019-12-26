Karaman Belediyesi vatandaşların taleplerini tek tek gerçekleştiriyor

Karaman Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri tek tek çözüme kavuşturuyor.

Karaman Belediyesi rutin çalışmalarının yanı sıra, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın talimatlarıyla vatandaşlardan gelen istek ve talepleri çözüm odaklı belediyecilik kapsamında yerinde inceleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Osmangazi Mahallesi, Zembilli Köprülü Kavşağı altında yeniden düzenleme yapan ekipler, mahalledeki yaşlı vatandaşların camiye daha rahat ulaşabilmesi için yürüyüş yolu yapıyor. Vatandaşların istek ve taleplerinin önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Çözüm odaklı belediyecilik kapsamında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere her zaman önem veriyoruz ve belirli bir plan çerçevesinde tek tek yerine getiriyoruz. Daha güzel, huzurlu ve yaşanılabilir bir Karaman için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KARAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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