Karaman kar yağışı sonrası beyaza büründü

Karaman'da sabah saatlerde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karaman’da iki gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı, gece yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezine yağan kar, kısa sürede erirken, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Karaman’ın Toros Dağlarının zirvesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde kar kalınlığı şimdiden 10 santimi geçti. Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Yolda oluşan buzlanma tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri, kara yolunun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

KARAMAN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:04

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