Karamanlı öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe kitap

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Doğu Anadolu'da bir askeri birlikte kurulan kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

Okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve okul personeli topladıkları çok sayıda kitabı doğuda görev yapan askerlerin oluşturduğu şehit kütüphanesine teslim edilmek üzere kolilere koyarak gönderdi. Geçmiş yıllarda ilçede görev yapmış askeri personelin bilgilendirmesinden yola çıkan öğretmen ve öğrenciler bir kampanya düzenledi ve gönderilecek kitaplar birer birer toplandı. Okulda görev yapan ve okuyan her birey için en az bir kitap göndermek isteyen öğretmen ve öğrenciler "vatan borcunu ödeyenlere vefa borcunu öde" diyerek kitapları Mehmetçiğe göndermek üzere hazırladı.

Ermenek Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Arslan, ‘’Doğuda bir taburumuz da şehidimiz adına bir kütüphane oluşturulduğundan haberdar olduk ve biz de Ermenek Anadolu Lisesi olarak başta okul idaremiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm personelimiz hep beraber bir kitap toplama kampanyası başlattık. Bu kampanya çerçevesinde okulumuzda güzel bir katılım oldu ve çok sayıda kitap toplanmış bulunmaktayız. Katılımlarından dolayı başta okul idaremiz ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimiz adına ben teşekkür ediyorum’’ dedi.

Öğrencilerden Rabia Yunt ise "Paylaşmak çok güzel bir duygu, o yüzden biz de kitaplarımızı asker ağabeylerimizle paylaşıyoruz’’ dedi.

Okul kütüphanesi öğrenci temsilcisi Talha Göknar da, "Okulumuzun ‘Vatan borcunu ödemeyenlere, vefa borcunu öde’ sloganı ile başlatmış olduğu kampanyada 350 ve üzeri kitabı ulaştık bu durumdan çok mutlu ve gururluyuz’’ diye konuştu.

Öğretmen Ayşe Üstündaş, ’’Ermenek Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak fikir birliğine vardığı komşu aslında bir insan eğer kitap okumuyorsa maalesef ki hayattaki hiçbir alanda başarılı olma şansı yok. Bu anlamlı etkinlikte görev alan okulumuzun her ferdine teşekkür ederiz. Dualarımız onlarla, kahraman Mehmetçiğimize selam olsun’’ diye konuştu.

Daha sonra hazırlanan kitaplar kolilere konularak yerine ulaştırılmak üzere kargoya teslim edildi.

KARAMAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:26

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