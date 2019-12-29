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İki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Karaman'da iki otomobilin köprü çıkışında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

İki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da iki otomobilin köprü çıkışında kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 21.45 sıralarında Gevher Hatun Mahallesindeki Piri Reis Köprülü kavşakta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ş.K (22), yönetimindeki 70 FS 028 plakalı otomobil ile A.M.E (26) idaresindeki 70 ED 440 plakalı otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların kazayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan polis ekipler, tedbir amaçlı köprüyü iki yönden trafiğe kapattı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan H.İ.Ö (24), M.Y. (24), H.A.E (27) ve 8 aylık C.E., yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

29 Aralık 2019 Pazar

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