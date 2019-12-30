Karaman’ın üç ilçesinde okullara kar tatili

Karaman’ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.

KARAMAN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:06

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