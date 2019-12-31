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Başkan Kalaycı: “Yeni bir yıl yeni umutlardır, yeni güzelliklerdir”

İHA

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.

Başkan Kalaycı: “Yeni bir yıl yeni umutlardır, yeni güzelliklerdir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.
Yeni yılın yeni umutları ve yeni güzellikleri de beraberinde getirmesini temenni eden Kalaycı, “2020 yılının şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünyada sevgi, kardeşlik, birliktelik ve hoşgörü duygularının arttığı, huzur ve güvenin tesis edildiği güzel bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yayımladığı mesajında; “2020 yılının mutlulukların arttığı, umutların tazelendiği, duaların kabul gördüğü ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Feraseti, metaneti, sabrı ve fedakarlığı ile çok sıkıntılı ve zorlu süreçleri geride bırakan milletimizin yeni yılla birlikte feraha ve huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Hemşehrilerimize daha önce vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirebilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte çok yoğun mesai harcıyor, büyük gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızdan dolayı halkımızdan aldığımız takdir ve teşekkür bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha yaşanabilir kılacak; insanlarımızı daha huzurlu ve daha mutlu edecek çalışmaları hep birlikte gerçekleştirecek, projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu vesile ile başta değerli hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umut dolu bir yıl diliyor; selam, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

KARAMAN

31 Aralık 2019 Salı

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