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Yeni yıla tatlı yiyerek girdiler Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, yılbaşı gecesi görev yapan tüm ...

İHA

Karaman'da polis ekipleri, yeni yıla İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından ikram edilen tatlıları yiyerek girdi.

Yeni yıla tatlı yiyerek girdiler Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, yılbaşı gecesi görev yapan tüm ekiplerin yeni yılını kutlayarak baklava ikram etti

Karaman’da polis ekipleri, yeni yıla İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından ikram edilen tatlıları yiyerek girdi.
Emniyet Müdürü Ayhan Taş, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte karakollarda görev yapan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Emniyet Müdürü Taş, bu ziyaretlerin ardından dışarıda görev yapan resmi ve sivil ekiplerle yeni yılın ilk dakikalarında Aktekke Kent Meydanında bir araya geldi. Taş, polis memurları ve çevrede bulunan vatandaşların yeni yılını kutladı. Burada bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Ayhan Taş, "Teşkilatımızla, milletimizle, ailemizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, teşkilatımıza acılar yaşatmasın, en kötü günümüz, en kötü anımız, inşallah bu anımız gibi olur. Hepinize yeni yılda huzur mutluluk ve hayırlı görevler diliyorum" dedi.
Daha sonra polis memurlarına baklava ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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