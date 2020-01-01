Karaman’da yeni yılın ilk trafik kazası ucuz atlatıldı. Kontrolden çıkan lüks bir cip, kaldırım ve büfenin içecek dolabına çarparak savruldu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. (23) yönetimindeki 42 AEE 753 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önce kaldırıma sonra da yol kenarındaki büfenin içecek dolabına çarparak savruldu. Vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli şoka giren araç sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kaldırım taşları yerinden sökülürken, büfenin buzdolabı da hasar gördü. Kazada maddi hasarın oluştuğu cip ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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