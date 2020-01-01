Karaman yeni yıla huzurlu girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaman yeni yıla huzurlu girdi

İHA

Karaman, polis ve jandarmanın aldığı yoğun tedbirler sayesinde yeni yıla huzurlu ve olaysız girdi.

Karaman yeni yıla huzurlu girdi

Karaman, polis ve jandarmanın aldığı yoğun tedbirler sayesinde yeni yıla huzurlu ve olaysız girdi.
Karaman’da halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeleri için polis ekipleri kent merkezinde, jandarma ise kırsalda sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Şehir genelinde binin üzerinde güvenlik gücü gece boyunca aralıksız olarak kontrollerini sürdürdü. Karaman’da gece boyunca sadece iki maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bunun dışında hiçbir olay yaşanmadı.

“Halkın huzuru için asayiş ve güvenlik tedbirleri büyük önem arz ediyor”
Yılbaşı gecesi sokağa çıkan Karaman Valisi Fahri Meral ilk olarak polis ve jandarmanın uygulama noktalarını gezerek görev yapan personelin yeni yılını kutladı ve son durum hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezinde de vatandaşlarla sohbette eden Vali Meral, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halkının yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerin büyük önem arz ettiğini belirterek, “Yeni yıl dolayısıyla alınan trafik ve asayiş yönünden güvenlik tedbirlerini yerinde görmek ve denetlemek amacıyla hem polisimizin hem de jandarmamızın yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ediyoruz. Karamanlı hemşehrilerimizin güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmeleri için alınan tedbirlerin uygulanması bakımından kolluk kuvvetlerimiz bu akşam görev başındalar. Amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yılbaşı geçirmesini sağlamak. Trafik tedbirlerinden tutun, tüm güvenlik tedbirlerine kadar hepsi planlanmış durumdadır. Bu vesileyle 2020 yılında huzur, mutluluk ve barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hâkim olmasını umut ediyoruz” dedi.
Vali Fahri Meral’in güvenlik kontrol noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin’de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Karaman’da kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
Karaman’da yeni yılın ilk trafik kazası ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Karaman’da yeni yılın ilk trafik kazası ucuz ...
Yeni yıla tatlı yiyerek girdiler Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, yılbaşı gecesi görev yapan tüm ekiplerin yeni yılını kutlayarak baklava ikram etti
YEREL HABERLER Yeni yıla tatlı yiyerek girdiler Karaman Emniyet ...
Başkan Kalaycı: “Yeni bir yıl yeni umutlardır, yeni güzelliklerdir”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Yeni bir yıl yeni umutlardır, yeni ...
KYK’lı kız öğrenciler tekvando kuşak sınavında ter döktü
YEREL HABERLER KYK’lı kız öğrenciler tekvando kuşak sınavında ter ...
Karaman-Mersin karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
YEREL HABERLER Karaman-Mersin karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Rektör Akgül, topluluk danışmanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Akgül, topluluk danışmanları ile bir araya ...
3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı
YEREL HABERLER 3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X