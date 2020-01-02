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YORUM KURALLARINI OKUDUM

KMÜ’de kitap okuma halkası

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 'Kitap Okuma Halkası' projesine ev sahipliği yaptı.

KMÜ’de kitap okuma halkası

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ‘Kitap Okuma Halkası’ projesine ev sahipliği yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden oluşan gruplar akademik danışmanları eşliğinde, belirledikleri kitapları okuyarak kitaplarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan projede kitapsever gençleri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan, Doç. Dr. Gizem Saygılı, Doç. Dr. Özlem Sadi, Dr. Öğretim Üyesi Elif Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Cihat Şentürk ve Dr. Öğretim Üyesi Nezahat Ekici de yalnız bırakmadı.
Her ay oluşturulacak olan kitap okuma halkalarında bu ay Ahmet Faik Yıldız’ın Adabı Muaşeret, Cahit Zarifoğlu’nun Bir Değirmendir Dünya, Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel, Falih Rıfkı Atay’ın Zeytin Dağı, Mehmet Dinç’in Gençliğe Kitabe, Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı kitapları analiz edildi.
Kitap okuma halkaları önümüzdeki aylarda farklı yazarların kitaplarının değerlendirmesi ile devam edecek.

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