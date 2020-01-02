Jandarma, hırsızlık zanlısını ayakkabısındaki çizgiden yakaladı Market ve PTT mobil aracından hırsızlık yapan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

Karaman’da şemsiyeyle girdiği marketten ve un çuvalı giyerek PTT’ye ait mobil araçtan hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı, jandarmanın titiz çalışması sonucu ayakkabısındaki çizgiden yakalandı.

Hırsızlık olayı, 4 gün önce Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede bulunan PTT’ye ait mobil araçtan gece yarısı kimliği belirsiz bir kişi tarafından hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine jandarma harekete geçti. Yaşanan hırsızlık olayını çözebilmek için incelemesini derinleştiren jandarma, güvenlik kamerasından beldede dolaşan şüpheli şahısları izlemeye başladı. Görüntülere takılan 25 yaşındaki İ.K.’nin ayakkabısındaki çizgiler ekiplerin dikkatini çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının ayakkabısında çizgi olması nedeniyle şahıs gözaltına alındı. Karakola götürülen İ.K., burada suçunu itiraf etti. Hırsızlık zanlısı jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının yüzünün görünmemesi için şemsiyeyle girdiği marketten 7 bin lira, üzerine un çuvalı giyerek girdiği PTT’ye ait mobil aracından da 200 liraya yakın, bozuk demir para çaldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.