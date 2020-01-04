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KMÜ kütüphanesinden 2019 yılında 25 bin 887 kitap ödünç alındı

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından 2018 yılında 21 bin 200 adet kitap ödünç alınırken bu sayı 2019 yılında 25 bin 887 adede ulaştı.

KMÜ kütüphanesinden 2019 yılında 25 bin 887 kitap ödünç alındı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından 2018 yılında 21 bin 200 adet kitap ödünç alınırken bu sayı 2019 yılında 25 bin 887 adede ulaştı.
Üniversitenin akademik birimleri ödünç alınan kitap sıralamasında her yıl yarışırken Edebiyat Fakültesi bu yıl da ilk sırayı kaptırmayarak 5 bin 709 kitap ödünç alımı ile birinci sıraya yerleşti. Ödünç alınan kitap sıralamasında Edebiyat Fakültesini 2 bin 496 kitap ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takip ederken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ise 2 bin 300 kitap ile üçüncü sırada yer aldı.

“Kitapların 22 bin 518’i öğrenciler tarafından ödünç alındı”
KMÜ'den yapılan açıklamada, 2019 yılında 25 bin 887 kitabın ödünç alındığı KMÜ Kütüphanesinin verilerine göre KMÜ öğrencileri toplamda 22 bin 518 kitap ödünç alırken üniversitenin akademik personeli bin 989 kitap, idari personelinin ise bin 380 kitap ödünç aldığı belirtilerek, "Yine 2019 yılı verilerine göre akademik personel arasında ödünç kitap alımında 112 kitap okuyarak zirvede yer alan isim Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Alaattin Uca olurken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Güler 65 kitap ile ikinci, Eğitim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Selvitopu 53 kitap ile üçüncü oldu. İdari personelin ödünç kitap alımındaki sıralamasına bakıldığında ise en çok kitap okuyan kişi 49 kitap ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Veysel Göktekin olurken Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden Bülent Doğan 46 kitap ile ikinci, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Zeliha Gülmez ise 44 kitap ile üçüncü sırada yer aldı. Öğrenciler arasında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencisi Emre Aktürk ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi Satu Kılıç 54 kitap ile birincilik ipini göğüsledi. İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Vakkas Öztürk 53 kitap ile ikinci olurken Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Dilek Gezer 47 kitap ile üçüncü oldu. KMÜ’de 2019 yılında en çok ödünç alınan ilk üç kitap sıralaması da belli oldu. Hasan Yılmaz’ın 'Gençler Bu Kitap Sizin İçin' adlı kitabı en fazla ödünç alınan kitap olurken, Grigory Petrov’un 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' kitabı ikinci, Mehmet Rauf’un 'Eylül' isimli kitabı ise en fazla ödünç alınan üçüncü kitap oldu" denildi.

KARAMAN

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:28
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