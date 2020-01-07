KMÜ basketbol ve voleybol takımlarından iki kupa

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Basketbol ve Kadın Voleybol takımları aralık ayında katıldıkları turnuvalardan kupayla döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 0913 Aralık 2019 tarihlerinde Adana’da düzenlenen Voleybol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından ikincilik ve 1620 Aralık 2019 tarihlerinde Niğde’de düzenlenen Basketbol Turnuvası 2. Lig müsabakalarından üçüncülükle dönen KMÜ takımları, elde ettikleri başarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret etti. BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Recep Soslu eşliğinde Rektör Akgül’e ziyaret gerçekleştiren takım kaptanları, turnuva hakkında Rektör Akgül’e bilgi vererek mutluluklarını paylaştı.

Başarılarından dolayı takımları kutlayan Rektör Akgül, “Başta turnuvada ter döken sporcularımız olmak üzere takım antrenörlerimiz ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, KMÜ ailesi adına başarılarının devamını diliyorum” dedi.

KARAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.