Karaman’ın Ermenek ilçesinde eğitime kar engeli

"Annem benim her şeyim"

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçede gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimi bulurken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okulların bugün tatil edilmesine karar verdi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacak.

KARAMAN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

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