Karaman’da çakmakla oynayan çocuk evlerini yaktı

"Ben hep hip hop'tım"

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Karaman’da 10 yaşındaki çocuğun çakmakla kanepeyi tutuşturması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Urgan Mahallesi 1995. Sokak’ta bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline geçirdiği çakmakla oynamaya başlayan 10 yaşındaki çocuk, evin oturma odasındaki kanepeyi tutuşturdu. Kanepenin tutuştuğunu gören anne H.D., hemen çocuğunu alarak dışarıya çıktıktan sonra itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, odadaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:29

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