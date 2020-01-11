Özdemir: “Basın mensupları, zor şartlarda çalışarak mesleklerini icra ediyor”

EğitimBirSen Karaman Şubesi, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Düzenlenen programda konuşan EğitimBirSen Karaman Şubesi Başkanı Yunus Özdemir, "Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır" dedi. Başkan Yunus Özdemir, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Program günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.

KARAMAN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.