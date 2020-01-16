Rektör Akgül: “Üniversitemizdeki akademik altyapı güçlenmeye devam ediyor”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölüm, anabilim dalı ve programlar açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Resimİş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının kurularak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün açılması uygun görülürken, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı, Ortopedik Protez ve Ortez Programı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı açılması onaylandı. Yeni açılan bölüm, anabilim dalları ve programların hayırlı olması temennisinde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitemizdeki akademik altyapıyı güçlendirmek ve eğitimöğretim yelpazemizi genişletmek adına iki yeni anabilim dalı, bir lisans ve dört önlisans programı daha açmış bulunmaktayız. Yeni açılan bölüm ve programların öğrencilere yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. İhtiyaç duyulan alanlarda akademik gelişimimizi sürdürerek ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarına farklı yeterlikteki bireyler kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

KARAMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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