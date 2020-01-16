Kerpiç evde çıkan yangında köpekle muhabbet kuşları telef oldu

Karaman’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında bir köpek ile muhabbet kuşları telef oldu.

Yangın, akşam saat 20.45 sıralarında Abbas Mahallesi 350. Sokak’ta bulunan iki katlı kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ö’ye ait olduğu öğrenilen iki katlı kerpiç evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evdeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan kaniş cinsi bir köpekle kafeslerdeki muhabbet kuşları kurtarılamayarak telef oldu. İtfaiye, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangın sırasında ev sakinlerinin ise akrabalarında misafirlikte oldukları öğrenildi.

KARAMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:28

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