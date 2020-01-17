Karaman’da 49 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Karaman Valisi Fahri Meral, 20192020 EğitimÖğretim Yılı'nın ilk döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

İlyas Küçüker İlkokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine Vali Meral’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şube müdürleri, okul yöneticileri ve aileler katıldı. Karne dağıtım töreninde öğrencilere tatil süresini çok iyi değerlendirmelerini ve bu süre içerisinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Fahri Meral, velilere de bu süre içerisinde önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Program, Vali Fahri Meral’in öğrencilere karnelerini dağıtması ve hediyeler vermesiyle sona erdi.

KARAMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

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