Çalıştırdığı otomobili bir anda motor kısmından alev alarak yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çalıştırdığı otomobili bir anda motor kısmından alev alarak yandı

İHA

Karaman'da sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil marşa basıldığı sırada motor kısmından alev alarak yandı.

Çalıştırdığı otomobili bir anda motor kısmından alev alarak yandı

Karaman’da sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil marşa basıldığı sırada motor kısmından alev alarak yandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Tapucak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparka park etiği 70 EE 962 plakalı otomobilinin yanına gelerek binen Hüseyin G., aracı çalıştırmak için marşa bastığı esnada motor kısmından bir anda alev alarak yanmaya başladı. Durum karşısında hemen araçtan dışarıya çıkan Hüseyin G., itfaiyeden yardım istedi. Yanan araca vatandaşlarda yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürülürken, yanan aracın motor kısmı hasar gördü.
Yangının benzin sisteminden gaza geçerken çıktığı öne sürüldü.

KARAMAN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’da 49 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Karaman’da 49 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Karaman’da işçi servisi devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Kerpiç evde çıkan yangında köpekle muhabbet kuşları telef oldu
YEREL HABERLER Kerpiç evde çıkan yangında köpekle muhabbet kuşları ...
Sarıtaş, Ermenek'in yatırım ve projeleri için Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Sarıtaş, Ermenek'in yatırım ve projeleri için ...
Rektör Akgül: “Üniversitemizdeki akademik altyapı güçlenmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Rektör Akgül: “Üniversitemizdeki akademik altyapı ...
Karaman Belediyesi öğrenciler için yaya yolu yaptı
YEREL HABERLER Karaman Belediyesi öğrenciler için yaya yolu yaptı
Vali Meral, sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Meral, sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X