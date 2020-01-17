Çalıştırdığı otomobili bir anda motor kısmından alev alarak yandı

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Karaman’da sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil marşa basıldığı sırada motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tapucak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparka park etiği 70 EE 962 plakalı otomobilinin yanına gelerek binen Hüseyin G., aracı çalıştırmak için marşa bastığı esnada motor kısmından bir anda alev alarak yanmaya başladı. Durum karşısında hemen araçtan dışarıya çıkan Hüseyin G., itfaiyeden yardım istedi. Yanan araca vatandaşlarda yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürülürken, yanan aracın motor kısmı hasar gördü.

Yangının benzin sisteminden gaza geçerken çıktığı öne sürüldü.

KARAMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

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