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Şiddetli rüzgar 4 katlı binanın çatısını uçurdu

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde şiddetli rüzgar 4 katlı bir binanın yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki çatısını yerinden söktü. Çatının ana yola düşmesi sonucu şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Şiddetli rüzgar 4 katlı binanın çatısını uçurdu

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde şiddetli rüzgar 4 katlı bir binanın yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki çatısını yerinden söktü. Çatının ana yola düşmesi sonucu şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, park halindeki 3 araç hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt beldesinde sabaha karşı başlayan ve hızı saatte 80 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. 4 katlı bir binanın yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki çatısı rüzgara dayanamayarak beldeden geçen ana yol üzerine koparak düştü. Çatının yola düşmesi sırasından araç veya yayaların bulunmaması faciayı önledi. Yol kenarında park halinde olan ve çatının altında kalan üç araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yola düşen çatı nedeniyle 4 saatliğine trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, çatı uçmalarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Arı, beldelerinde sabaha karşı başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle üç binanın çatısının uçtuğunu belirterek, “Allah'a şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Üzerlerine çatı düşen araçlarda maddi hasar var. Şu an da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda kapanan yolu trafiğe açacağız” dedi.
Çatıdan sabaha karşı çatırtı sesleri gelmesi üzerine uyandıklarını anlatan bir vatandaş, hemen komşularımızı tedbirli olmaları ve araçlarını çekmeleri konusunda uyardık. Ancak ulaşamadığımız iki komşunun aracı üzerine çatı düşmesi sonucu zarar gördü. Çok şükür can kaybı bulunmamaktadır. Bizleri Allah korudu” diye konuştu.

KARAMAN

21 Ocak 2020 Salı

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