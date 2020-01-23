Başkan Kalaycı: “Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bizim töremizin gereğidir”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, minibüsçüler kooperatifinin düzenlediği etkinlikte minibüsçü esnafıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı göreve geldiği günden bu yana halkla buluşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Her fırsatta ve durumda vatandaşların yanında olan Kalaycı, yapılan etkinliklerde de hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Kalaycı son olarak, Karaman’da faaliyet gösteren minibüsçüler kooperatifinin düzenlediği arabaşı gecesine katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Kalaycı, birlikberaberlik gecesinde dolmuş hatları esnafıyla kucaklaşarak bol bol sohbet etti.

“Hemşehrilerimizin zor günlerine de, sevinçlerine de ortak olacak, her daim yanlarında olacağız” diyen Başkan Kalaycı, “Vatandaşlarımızla kucaklaşmak bizim töremizin gereği. Sık sık esnaflarımızı ziyaret ediyor onların görüşlerini dinliyor zaman zaman da taziyelerine katılıp acılarını paylaşırken, en mutlu günlerinde sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu gece de, oda başkanlarımız ve ilimizde faaliyet gösteren minibüsçü esnafı kardeşlerimizle güzel bir etkinlikte bir araya gelerek onlarla sohbet edip istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın bize verdiği destek ve güvenle onlarla birlikte olmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

KARAMAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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