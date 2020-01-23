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Karaman MHP’de köy ziyaretleri devam ediyor

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Teşkilatı merkeze bağlı Gülkaya köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaman MHP’de köy ziyaretleri devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Teşkilatı merkeze bağlı Gülkaya köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyarete, MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar’ın yanı sıra partililerde katıldı. Türk köy kültürünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen İl Başkanı Ünüvar, "Köy, köylülük, Türk köy yapısı ve özellikleri gibi konular çok yönlü bir çalışma ile ele alınmalıdır. Böylelikle köylerimizin eskiden olduğu gibi tekrar dinamik bir kültür olarak varlıklarını sürdürmeleri sağlandığı gibi, farklı kalkınma modelleri de geliştirilmiş olur. Köylerin kültürel olarak varlıklarını ekonomik varlıkla canlı tutabileceklerinin mümkün olduğu görülmektedir’’ dedi.
Köylerin coğrafi durumu, toplumsal yapısı ve nüfusu kadar ekonomik karakterinin de önemli olduğunu da söyleyen Ünüvar, "Bu sebepten köylerin ekonomik karakterlerinin tespit edilmesi ve bu yönde sınıflandırılması, köylünün hangi üretim tarzına katıldığının belirlenmesi gerekir. Şehrin iklim şartlarına uygun her ürünün her köyde üretilmesi gibi bir durum köylere ekonomik karakter kazandırmaz. Köy denildiği zaman ilk akla gelen ‘tarım ve hayvancılık’ için ortak sorunlar olduğu gibi, lokal sorunların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Köylerde faydalanılabilecek alanların belirlenmesiyle, faaliyet sahası ve ortaya çıkan gelir ilişkisiyle köyün tipi ortaya çıkacaktır. Her köyün imkanlarına göre ekonomi sağlayacağı üretimler, yani hayvancılıksa ne tür hayvancılık, tarımsa ne tür tarım şeklinde ilgili kurumlarca tespit edilip bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmalı. Geçmiş yıllarda daha fazla haneyi besleyen köydeki arazi ve imkanlarının azalan nüfusa karşın yeterli gelmemesinin temelinde, aynı üretim kalemlerine yönelmek vardır. Gülkaya köyümüzde hemşerilerimizin bize aktardığı sorunlar, daha önce ziyaret ettiğimiz köylerimizdeki sorunlarla aynıdır’’ sözlerine yer verdi.
Köy yerleşmelerine özgü birtakım niteliklerin zamanla kaybolduğunu belirten Başkan Ünüvar, "Geçmiş yıllara nazaran arazisinin belli bölümlerinde ‘Sulak’ niteliğini kaybeden köylerde mevcut kaynakların doğru kullanımı sağlanmalıdır. Örneğin Gödet Barajını besleyen su kaynaklarından birisi olan dere Gülkaya köyünün içinden geçiyor. Fakat köyün yukarı kısımlarında kalan araziler bu dereden istifade edemiyor. Köylünün bu yöndeki talepleri ilgililerce bu zamana kadar karşılık bulmamış. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel nedeniyle tahrip olan köprü ve bazı kısımlar yeniden yapılmış ancak, köylü bunun kalıcı bir çözüm olmadığı görüşünde. Tekrar sel olduğu takdirde aynı hasarların meydana geleceği ve tarım arazilerinin yine zarar göreceği endişesi var. Gülkaya’daki derede kapsamlı bir ıslah çalışması ve buna bağlı olarak akan suyun sulak olmayan arazilere taşınması konusunda hayata geçirilecek bir proje köylünün bu konudaki sıkıntısını giderir. Partimizin il genel meclis üyeleri konuyu il genel meclisinde tekrar gündeme taşıyacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak; Gülkaya köylümüzün refah düzeyinin yükseleceği, yaşam standardının gelişeceği ve sıkıntılarının giderileceği her konuda tüm imkanlarımızla destek vereceğiz’’ diye söyledi.

KARAMAN

23 Ocak 2020 Perşembe

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