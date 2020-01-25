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Ermenek ilçesine yeni meslek yüksekokulu

İHA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Ermenekli Hayırsever İşadamı Hasan Kalan arasında 2018 yılı mart ayında imzalanan protokol gereği yapımına başlanan UysalHasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna YÖK'ten onay çıktı.

Ermenek ilçesine yeni meslek yüksekokulu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Ermenekli Hayırsever İşadamı Hasan Kalan arasında 2018 yılı mart ayında imzalanan protokol gereği yapımına başlanan UysalHasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna YÖK'ten onay çıktı.
Binasının yapımı tamamlanan UysalHasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Üniversite Senatosunun teklifiyle, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16/01/2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği resmen kuruldu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak Ermenek'te açılan UysalHasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 21 derslik ve 2 laboratuvar ile 24 adet öğretim görevlisi ve idari görevli odası olan, 4 katlı ve 5 bin 954 metrekare kapalı alana sahip binasında hizmet verecek.
Üniversite bünyesinde UysalHasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ermenekli Hayırsever İşadamımız Hasan Kalan Beyefendi tarafından yaptırılan ve yaklaşık 12 milyon TL'ye mal olan UysalHasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması, her şeyden önce gençlerimiz ve ülkemiz için önemli bir eğitim yatırımıdır. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde sağlık sorunlarının tedavi edilmesi ve her türlü koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici uygulamalar için sağlık elemanları yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle en kısa sürede öğretim elemanı tedarik ederek Meslek Yüksekokulumuzu öğrencilerle buluşturmayı hedeflemekteyiz. Yüksekokulun açılmasında büyük emeği olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, Karaman Milletvekillerimiz Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser'e, bu önemli yatırımı insanımıza armağan eden Hemşerimiz Sayın Hasan Kalan Beyefendiye şahsım ve üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyor; yeni meslek yüksekokulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KARAMAN

25 Ocak 2020 Cumartesi

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