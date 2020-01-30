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Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

İHA

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

Karaman'a Afyonkarahisar'dan gelen bir dilencinin üzerinden 3 bin 193 lira para çıktı.
Karaman Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere karşı gerçekleştirdiği denetimlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri çarşı merkezinde yaptığı denetimler sırasında Karaman’a Afyonkarahisar’dan geldiği tespit edilen erkek dilenciyi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencinin üzerinde çıkan 3 bin 193 lira paraya kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Ayrıca hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.
Vatandaşların duygularını istismar edenlere kesinlikle taviz verilmeyeceğini söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “İnsanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerimiz sürüyor. Başka bölgeden geldiği ve dilencilik yaptığı tespit edilen bu kişi hakkında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen işlem başlatıldı. Hemşehrilerimizden ricamız, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilere itibar etmemeleridir. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini Alo Zabıta 153 ve 444 25 70 Çağrı Merkezimize bildirebilirler” dedi.

KARAMAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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