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Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü

İHA

Karaman'da kaybolan keçilerini dağlık arazide arayan bir kişi, uçurumdan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü

Karaman’da kaybolan keçilerini dağlık arazide arayan bir kişi, uçurumdan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Ermenek ilçesine bağlı Olukpınar ile Ilısu köyleri arasındaki dağlık bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki İsa Demir, kaybolan keçilerini bulabilmek için köyün Erik Deresi mevkiindeki dağlık araziye gitti. İsa Demir, arama yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya düştü. İsa Demir’in düştüğünü fark eden yakınları durumu hemen sağlık ekibi ile jandarmaya bildirdi. Köylülerle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri, arazinin dağlık ve ormanlık olması sebebiyle, 8 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine yürüyerek 2.5 saatte varabildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde İsa Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cenazesinin düştüğü yerden çıkarılabilmesi için köylüler başında günün ağarması beklendi. Günün ağarmasıyla birlikte Karaman AFAD Müdürlüğünden yardım istendi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, cesedi sedyeye bağladıktan sonra halatlar yardımıyla düştüğü yerden köylülerinde yardımıyla çıkardı. İsa Demir'in cesedi daha sonra cenaze aracı ile Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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