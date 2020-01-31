Depremzedelere oyuncağını gönderen Tunahan'ın mektubu duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzedelere oyuncağını gönderen Tunahan'ın mektubu duygulandırdı

DHA

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, oyuncağını depremzede çocuklara gönderen Tunahan Örentaş'ın, (6) okuma yazma bilmediği için annesi Şeyda Örentaş'a yazdırdığı mektup, duygulandırdı. Minik Tunahan mektubunda, ''Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun'' dedi. 

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, oyuncağını depremzede çocuklara gönderen Tunahan Örentaş'ın, (6) okuma yazma bilmediği için annesi Şeyda Örentaş'a yazdırdığı mektup, duygulandırdı. Minik Tunahan mektubunda, ''Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun'' dedi. 
Ermenek Sevdalıları Derneği, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ilçede yardım topladı. Toplanan yardımlarda Tunahan Örentaş'ın oyuncağını gönderdiği görüldü. Oyuncağı  fark eden görevliler, yanındaki mektubu da okuyunca duygulandı. Tunahan'ın, okuma yazma bilmediği için annesine yazdırdığı mektubunda, ''Benim adım Tunahan Örentaş, 6 yaşındayım. Bu mektubu anneme yazdırıyorum. Ben depremin ne olduğunu bilmiyordum, annem anlattı çok üzüldüm. Size oyuncağımı gönderiyorum. Benim gibi çocuklar oynasın diye. Keşke bizim eve gelebilseydiniz, Allah yardımcınız olsun, geçmiş olsun" ifadeleri yer aldı. 
Çamlıca köyünde oturan 2 çocuk annesi Şeyda Örentaş, depremzede çocuklara oyuncağını gönderen dolayı oğluyla gurur duyduğunu anlattı. Oğlu Tunahan'ın, oyuncaklarıyla oynadığı sırada  'Çok sıkıldım anne, hiç oyuncağım yok' dediğini hatırlatan Şeyda Örentaş, şunları söyledi:
"Hiç oyuncağı olmayan çocuklar da var. Değerini bil dedim. Sonra televizyonda depremle ilgili haberleri izliyorduk. Tunahan'a, 'Bak göçük altında kalanların bütün oyuncağı kaybolmuş,  senin de öyle olsaydı ne yapacaktın? dedim. Depremin ne olduğunu sordu. Ben de anlattım.''
Depremi ve o bölgedeki çocukların zor şartlarda kaldığını anlatırken oğluyla birlikte ağlamaya başladıklarını ifade eden Örentaş, ''Benim gibi çocukların oyuncakları gidince çok üzüldüm. Ya benim de başıma gelseydi, ben de bütün oyuncaklarımı kaybetseydim ne yapardım?' dedi. Depremzedelerin bizim eve gelip, kalıp kalamayacağını sordu. Ardından da bir oyuncağını oradaki çocuklara göndermek istedi.  Çok üzüldüğünü dile getirmek için de bana mektup yazdırdı'' diye konuştu.
Mektubuyla yürekleri burkan minik Tunahan da ''Çok üzüldüm. Benim oyuncaklarımın da göçük altında kalması durumunda ne yapacağımı düşündüm'' dedi.

KARAMAN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
YEREL HABERLER Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı
Karaman’da STK’lar Kudüs için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Karaman’da STK’lar Kudüs için tek yürek oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X