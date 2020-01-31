TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan’ın acı günü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın dün vefat eden yengesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Ermenek Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 92 yaşındaki Nadire Servi için Sipas Camisi’nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Servi’nin yakınları ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Nadire Servi’nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KARAMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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