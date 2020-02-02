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Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

İHA

Karaman'da 16 yaşındaki bir çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Karaman’da 16 yaşındaki bir çocuk kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Ermenek ilçesine bağlı Boyalı köyü taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kilometre uzaklıktaki küçükbaş hayvan ağılından 07 ND 945 plakalı traktörle köyüne dönmekte olan 16 yaşındaki Ahmet Akturfan, eğimli yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Traktörün devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekibine haber etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Ahmet Akturfan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Akturfan’ın cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyarak gelen Akturfan’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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