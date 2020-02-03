Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

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- KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Evde beslediği kedisini gece dışarı gezdirmeye çıkaran Ayşe Oğuz, evinin yakınındaki parka gitti. Parkta bulunan bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kedi, ağaca tırmanarak kurtuldu. Ancak bir süre sonra ağaçtan inmeye çalışan kedi, Ayşe Oğuz'un da çabalarına rağmen inemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye görevlisinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı kedi, sahibine teslim edildi.



KARAMAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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